Memorial Francesco "Tuscia" Rinaldi, tanti amici per ricordarlo alla Rn Salerno

Un torneo con quattro tra le migliori squadre dell’A2 italiana, una manifestazione sportiva di ottimo livello, ma soprattutto un’occasione per ricordare ancora una volta che Lui, Francesco, Tuscia, Franz, Tullio, Francè, Shuster, come lo chiamavano sorridendo tutti i suoi amici, da qui non se n’è mai andato, per ricordare come quei corridoi, quei locali, quel piano vasca, siano ancora così tanto intrisi della sua presenza, della sua sagace verve, della sua simpatica, ed a volte al limite dell'irriverenza, battuta sempre pronta. La pallanuoto, quella giocata, ha visto il predominio dei Campani della RN Salerno, tra cui fila svettavano nomi eccellenti come l’ex Azzurro Scotti Galletta e Cupic (eletto MVP della manifestazione), seguiti a ruota dai liguri del Quinto, che oltre all’Argento han portato a casa anche il premio per il Miglior Portiere (Pierre Pellegrini); Bronzo per i Padroni di casa della Roberto Plebiscito ed infine, al quarto posto, la President Bologna.

IL COMMENTO.

" Sono molto contento di come è andato il Memorial per Francè! C'è stata una grossa partecipazione di tanta gente che gli voleva bene e che con lui ha condiviso tanto. Il livello del torneo è stato alto: abbiamo visto davvero una bella pallanuoto nonostante manchino ancora 15 giorni all'inizio del campionato.

Le squadre che sono scese in acqua hanno dimostrato qualità e grande correttezza per tutto il corso del torneo. A loro va il mio più sentito ringraziamento. Tuscia era un grande e manca a tutti, il suo ricordo sarà sempre vivo nella mia vita e anzi di più, nel cuore di tutti noi": queste le toccanti parole del tecnico padovano Walter Fasano, che fortemente ha voluto e s’è fatto portavoce di questo torneo.