Basket in carrozzina: weekend perfetto per il Millennium che vince il derby con Vicenza

Otto su otto. Continua la marcia inarrestabile del Padova Millennium Basket Studio 3A che sabato, al palasport amico di Piombino Dese, si è “sbarazzato” anche di Vicenza inanellando l’ottava vittoria stagionale consecutiva e avvicinandosi ulteriormente alle final four per la promozione in serie A. Un match mai in discussione in cui la capolista incontrastata del girone B di serie B ha fatto valere fin da subito la maggiore tecnica ed esperienza rispetto agli avversari, scavando un gap sempre più marcato che alla fine ha raggiunto i 40 punti. Mattatore della sfida il pivot Casagrande, con 18 punti: in doppia cifra anche Pellegrini, Bargo e Foffano. Bene anche i due ragazzi della squadra giovanile delle Iene, Scandolaro e Gamri. Prossimo impegno per gli uomini di coach Nardo, sabato 9 febbraio, alle 17.30, in trasferta, contro l’Albatros Trento.

Le giovanili

Ma il vero “capolavoro” del weekend, in casa Millennium Studio 3A, lo hanno realizzato i ragazzi delle giovanili delle Iene, che domenica, sempre al palazzetto di Piombino Dese, hanno infilato – pure loro – la terza vittoria su tre nel campionato nazionale e anche la più preziosa, aggiudicandosi la sfida al vertice contro la Briantea 84 Cantù al termine di una sfida al cardiopalmo giocata punto su punto e in bilico fino alla sirena. E balzando solitari in vetta al loro girone. Anche per la squadra di coach Da Villa, che domenica alle 15 affronterà in trasferta i Delfini 2001 Vicenza a Montecchio Maggiore, le final four scudetto sono ormai a un passo.

LE IENE – BRIANTEA 84 CANTU’ 39-37

(Parziali 8-6, 6-9, 14-10, 11-12)

IENE: Lentini (9), Scandolaro (8), Gamri A. (8), Gamri S. (6), Leita (6), Sorato (2).