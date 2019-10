Millenium Basket vince il terzo "Memorial Boraso": ottimo test in vista del debutto in A

Parte con il piede giusto la nuova stagione della Studio3A Millennium Basket: domenica 6 ottobre il team di coach Marco Nardo si è aggiudicato la terza edizione del Memorial “Valentina Boraso”, compianta dirigente della società patavina scomparsa prematuramente nel luglio del 2017, organizzato nel palazzetto dello sport “”amico” di Piombino Dese. Per capitan Foffano e compagni, che hanno iniziato la preparazione il 2 di settembre, si è trattato della prima uscita ufficiale, sia pur a livello "amichevole", in vista dell’esordio nel campionato di pallacanestro in carrozzina di Serie A, fissato per sabato 9 novembre, alle ore 20, al palasport di Piombino Dese, contro Giulianova.

La partita

Il quadrangolare: i padroni di casa hanno prima affrontato, in semifinale, il Pdm Treviso, ambiziosa formazione di serie B che la scorsa annata ha conteso loro fino quasi all’ultimo la vittoria nella regular season, superandola con un eloquente 77-37; poi, soprattutto, al culmine di una tiratissima finale per il primo posto, hanno prevalso per 64 a 60 sulla Special Bergamo Sport, che si era imposta per 69 a 35 su Varese (quintetto di serie B retrocesso lo scorso anno dalla massima serie). I bergamaschi saranno una delle prossime sette avversarie nella massima serie, a conferma di come i patavini, neo-promossi in serie A, possano e intendano giocarsela con tutti anche nella categoria superiore. Per la cronaca, la Studio3A Millennium Basket ritroverà Bergamo alla seconda giornata di campionato, sabato 16 novembre, alle 18, questa volta in trasferta.

Prissime amichevoli

Prossimo impegno in preparazione della stagione agonistica 2019-20 per gli uomini di Nardo, domenica 27 ottobre, alla palestra Sant’Antonio di Treviso, con il secondo “Memorial Giancarlo Bertella” che vede in lizza anche il Pdm Treviso, società organizzatrice, l’Hs Varese e Parma. Prima però, domenica 20 ottobre, riflettori puntati sulla formazione giovanile del Padova Millennium Basket, le Iene: i ragazzi allenati da coach Jacopo Da Villa, laureatisi campioni d’Italia di categoria lo scorso aprile, saranno a San Marino per contendere ai secondi classificati in campionato, gli eterni rivali della Briantea 84 Cantù, la Supercoppa Giovanile italiana “Martin Mancini”.