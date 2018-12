MMA, “cappotto” per il Padova Top Team: quattro vittorie su quattro all'Italian Cage Fighting 6

Un incredibile en plein: serata da incorniciare per il Padova Top Team, che ha letteralmente sbancato l'Italian Cage Fighting 6 grazie alle quattro vittorie ottenute dai suoi atleti presenti all'evento di MMA Pro tenutosi sabato 15 dicembre a San Bonifacio (Vr) e organizzato dalla “Icf Promotion Srl” con il patrocinio della Figmma.

Le vittorie

Ad aprire le danze ci ha pensato l'amatore Luca Finocchio, che ha sconfitto Bryan Achaari con una sottomissione. Per quanto riguarda la card pro, invece, nella categoria pesi medi Cristian Brînzan ha battuto Francesco Demontis per ko tecnico al minuto 1.41 del primo round. Ancora meglio ha fatto nella categoria pesi massimi leggeri Gianluca Locicero, a cui sono bastati trenta secondi per avere la meglio sul “padrone di casa” Franco De Martiis, sconfitto con una combo gancio sinistro-submission a ghigliottina che lo ha letteralmente addormentato. Trionfo, infine, per Riccardo “The Walking Dead” Nosiglia, che nel co-main event ha conquistato il titolo dei pesi massimi leggeri Icf battendo Arkadiusz “Rooney” Jedraczka con una sottomissione al minuto 2.31 del primo round.