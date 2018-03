Tennis, doppio successo per il C.S. Plebiscito: Moratelli e Delai d'oro in Francia e in Marocco

Due tornei, due vittorie e un weekend ricco di soddisfazione per il Centro Sportivo Plebiscito, che ha visto primeggiare nel tennis le due atlete Moratelli e Delai rispettivamente sui campi di Le Havre e Casablanca.

ITF 15.000 di Le Havre

Si conclude nel migliore dei modi la lunga trasferta francese per Angelica Moratelli (729 WTA), in Francia per tre tornei ITF 15.000$: dopo due quarti di finale (ad Amiens e Gonesse) a Le Havre la giocatrice trentina, in fiducia, conquista il torneo e il sesto titolo di singolare in carriera. In finale Angelica ha sconfitto la testa di serie n.4 Marine Partaud con il punteggio di 5/7 6/1 6/4. “Settimana difficoltosa ma bella - afferma l'atleta -. Terza settimana di torneo di fila quindi ho sentito un po’ la stanchezza, ma mi son sentita bene fin da subito. Questa settimana mi ha dato ottime soddisfazioni, tra cui battere una top 300 dopo tanto tempo e vincere nuovamente un 15.000$ dopo due anni. Oggi in finale partita tosta, contro un’avversaria che conoscevo, con cui in passato ho anche giocato il doppio. Finale combattutissima, con tanti alti e bassi dati dalla tensione, ma è stato bellissimo vincere anche così, soffrendo un po’. Vorrei ringraziare il mio allenatore Giovanni Zennaro, e alla 2001 Team Tennis Academy C.S. Plebiscito dove mi alleno”.

ITF Junior Casablanca

Implacabile invece in Marocco la giovane Melania Delai, classe 2002 e 172 ITF Junior, che conquista il torneo ITF Junior Grade 3 di Casablanca vincendo in finale contro la forte testa di serie n.1 e 46 ITF Junior Diae El Jardi (MAR, vincitrice dei Campionati Under 18 d’Africa) con il punteggio di 6/4 6/3. Queste le parole del suo coach Alessandro Bertoldero: “Il match è iniziato con grande equilibrio, ma dal 3 a 4 Melania ha dimostrato una grande maturità tattica vincendo tre game consecutivi. Anche il secondo parziale è proseguito con la marocchina che cercava di usare la potenza dei suoi colpi, soprattutto del servizio con cui ha messo a segno otto ace, ma dal 3 pari l’ordine nel gioco e l’atteggiamento positivo di Melania ha fatto si che ‘potesse mantenere l’ordine tattico ed aggiudicarsi il match e il torneo”.

Gli altri risultati

Il week-end si chiude in positivo con anche le vittorie nella prima giornata dei campionati a squadre regionali di serie C per le due squadre maschili: il C.S. Plebiscito A sconfigge fuori casa il TC Istrana per 5 a 1, mentre il C.S. Plebiscito B, sui campi del C.S. 2000, vince per 5 a 1 su TC San Paolo.