Motomondiale, buona la prima per Tasca Racing: due punti per Simone Corsi in Qatar

Sperando che siano di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Si apre con due punti la stagione Moto2 2018 di Tasca Racing, con Simone Corsi che porta la moto del Team a tagliare il traguardo del Losail International Circuit in quattordicesima posizione.

La gara

Il rider romano chiude la gara di esordio col team padovano nella stessa casella dalla quale era partito, rendendosi protagonista di una partenza convincente che lo porta recuperare buone posizioni già dai primi giri. La gara è tuttavia complicata e Corsi si ritrova a lottare costantemente con il gruppo a caccia della top-10. Una battaglia continua fatta di sorpassi e controsorpassi che si chiude con il premio minimo di due punti, in un sali e scendi che ha visto il rider di Tasca Racing agganciare anche la nona casella. Epilogo meno fortunato per Federico Fuligni, con il Rookie in scena per la prima volta in carriera sul circuito del Qatar. Nessun punto iridato per il numero 21, che chiude la gara in posizione 29, guadagnando comunque due slot dalla posizione di partenza.

"Esordio positivo"

"Un esordio tutto sommato positivo - dichiara il Team Principal Enrico Tasca - chiudere la gara a punti è sempre l'obiettivo minimo dal quale poi poter ripartire con fiducia. Siamo partiti bene, abbiamo assaporato la top-10 per qualche giro e c'erano i margini per l'aggancio. Ma ora va bene così, siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo che potremo insediare queste posizioni con stabilità".

"In Argentina per riscattarci"

Particolarmente autocritico, invece, lo stesso Simone Corsi, che guarda peraltro già avanti: "Mi aspettavo qualcosa di meglio. Sono partito bene fino a portarmi in nona posizione ma faticavo molto con il grip al posteriore, che poi è un problema che hanno riscontrato in molti. Nonostante i due punti penso che il potenziale nostro sia molto più alto, quindi andiamo in Argentina per riscattarci."