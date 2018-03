Motomondiale, riparte dal Qatar l’avventura del Tasca Racing Team

Gas a martello, si parte! Il conto alla rovescia sta per terminare: inizia domenica 18 marzo dal Losail International Circuit di Doha, in Qatar, il Motomondiale 2018. E la scuderia padovana del Tasca Racing Team è pronta a dare battaglia in Moto2

Le novità

Partiamo dalla novità più importante: per la prima volta dal 2013, anno di fondazione, la squadra avrà a disposizione non più solo una ma ben due moto Kalex. E saranno guidate da altrettanti piloti italiani: si tratta del veterano Simone Corsi (alla sua 17esima stagione nonostante debba ancora compiere 31 anni e già vincitore di cinque gare) e del 22enne Federico Fuligni. Entrambi hanno registrato ottimi tempi in occasione dei test effettuati a febbraio e la scorsa settimana a Jerez de la Frontera e sono pronti a dare battaglia in pista già a partire da questa gara d’esordio.

Il programma del weekend

Si parte con due sessioni di prove libere venerdì 16, seguite da una terza e dalle qualifiche sabato 17. Domenica 18 warm up mattutino e gara di Moto 2, con le luci rosse che si spegneranno alle 15.20 (ora italiana). Corsi avrà il numero 24, mentre Fuligni il 21: non resta che inserire la prima...