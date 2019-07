Moto 2, cambio di pilota per il Team Tasca Racing: sale in sella Mattia Pasini

Cambio di sella nel Team Tasca Racing: dopo una stagione e mezza si conclude l'esperienza del rider romano Simone Corsi con la scuderia padovana. Per sostituirlo è stato scelto Mattia Pasini, pilota che non ha bisogno di presentazioni, con i suoi 230 GP disputati con 12 gare vinte, 30 podi e quasi 1400 punti conquistati nelle competizioni mondiali.

Il cambio

Lo stesso Pasini - che scenderà in pista per la prima volta con la nuova moto in Repubblica Ceca nel weekend del 2 e 4 agosto e che ha scelto il numero 54 - dichiara: «Sono felice di poter correre questa seconda parte di campionato con Tasca Racing. L'obiettivo delle prossime gare è di finire nella top 5». Spiega il team principal Enrico Tasca: «Non é stata una decisione facile cambiare pilota in corsa, ringrazio sinceramente Simone per questi quasi due anni assieme di grandi emozioni, ma sono felice di avere a disposizione un pilota del calibro di Mattia per finire questa stagione sportiva in cui possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni».