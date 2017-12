"Operazione AlberNello", gli auguri di Natale dei giocatori della Kioene Padova

Pallavolisti attori per un giorno per il video di Natale 2017. È on line sul canale YouTube della Kioene Padova il filmato in cui Travica e compagni si sono resi protagonisti di una divertente clip per far sorridere i tifosi e augurare loro buone feste.

"ALBERNELLO".

La trama: il capitano bianconero si rivolge alla Società chiedendo in prestito un albero di Natale per arredare lo spogliatoio. Qualcosa però non torna e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa.