Europei di vasca corta: Luca Dotto trascina la staffetta, è argento per la 4×50 stile libero

I ragazzi della staffetta azzurra 50 stile libero composta da Luca Dotto, Lorenzo Zazzeri, Alessando Miressi e Marco Orsi conquistano l’argento ai campionati Europei di nuoto in vasca corta a Copenhagen. Il padovano Luca Dotto ha aperto la staffetta con il crono di 20″92, nelle frazioni centrali, i compagni di staffetta hanno tenuto alto il ritmo e hanno fissato il tempo sull'1'23''67. A precedere gli azzurri solo la Russia che ha chiuso in 1'23''23, terza la Polonia con 1’24″44.

ABBIAMO DATO IL 100%.

A parlare al termine della gara è Luca Dotto: “Una bellissima staffetta, tutte e quatto abbiamo dato il 100%, più di così non potevamo fare. È stata una bella lotta contro la Russia, ovviamente speravamo di vincere. Siamo entrati in acqua con la voglia di vincere però il carattere con cui è stata affrontata questa staffetta è stato quello che volevamo vedere. Da questo Europeo di corta secondo me parte quello che sarà il lungo cammino verso l’Olimpiade di Tokyo 2020, visto che il gruppo ormai è consolidato. I nuovi innesti stanno venendo su molto bene. Ci siamo io e Marco (Orsi, ndr) che siamo diventati ahimè quelli più vecchi che devono riuscire ad ispirare al meglio i giovani in modo da migliorare tutti insieme".