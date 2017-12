Storico bronzo per Luca Dotto agli Europei in vasca corta: nuota sotto i 21 secondi

Storico bronzo per Luca Dotto nei 50 stile libero agli europei di nuoto a Copenaghen in vasca corta. Nella gara più veloce di Camposampiero si è arresto solo al russo Vladimir Morozov che ha conquistato l’oro e all’inglese Benjamin Proud che è salito sul secondo gradino del podio. Terzo il portacolori azzurro.

RECORD

Il nuotatore padovano che sorpreso e ha nuotato in maniera egregia, abbassando il proprio personale e fermando il cronometro a 20“78. “Questo bronzo è qualcosa di incredibile- spiega- non si era mai vista una gara così veloce in vasca corta, sotto i 21 secondi. Sapevo di poter arrivare a medaglia, ma non credevo di dovermi superare. Sono migliorato di mezzo secondo in cinquanta metri, voglio continuare a lungo a fare i 50 metri per vedere dove posso arrivare”.