Campionati di nuoto, il padovano Giovanni Carossa è terzo in Italia nei 200 metri farfalla

Un podio atteso da molto tempo e per questo ancora più bello: Giovanni Carossa, atleta della Padova Nuoto, conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri farfalla ai campionati italiani di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni allo Stadio del Nuoto di Roma.

I TEMPI. Carossa, che ha chiuso la sua gara in 2’03”43, ha toccato la piastra dopo il vincitore Alessio Gerardin (Antares Nuoto Castelfranco, 2’01”54) e Luca Chirico (Team Nuoto Lombardia, 2’01”72). Dopo essersi qualificato per la finale con il terzo tempo, Carossa ha corretto alcuni errori commessi nella gara del mattino e si è ripetuto nel pomeriggio.

IL COMMENTO. “Anche se il tempo delle qualifiche è buono – ricorda Kresimir Zubcic, allenatore e accompagnatore del primo gruppo di ragazzi Padova Nuoto impegnati nelle gare tricolori -, sappiamo che nel pomeriggio può cambiare tutto, perché di solito la maggior parte degli atleti si “trattiene” in batteria, cioè non dà il massimo, per puntare invece tutto nella finale pomeridiana. Giovanni invece non solo si è ripetuto, ma ha anche fatto gli ultimi 50 metri in un modo strepitoso”.

LA FINALE. E pensare che Carossa era molto tentato di saltare la gara: “I 200 farfalla erano la prima gara che avevo in programma – racconta il diciottenne – ma stavo per rinunciarci per concentrarmi di più nei 200 misti. Poi con Kresimir ci abbiamo ragionato e ho pensato che durante tutta la stagione li avevo preparati bene, e che pertanto potesse valere la pena farli. Alla finale ho avuto accesso con il terzo tempo, segno che potevo aspirare a qualcosa di buono. Poi nel pomeriggio sono sceso in acqua con un po’ di tensione per via delle aspettative, ma quando ho visto il signor tempo che sono riuscito a fare, mi sono stupito anch’io perché non pensavo di valerlo: è la prima volta che arrivo a questo tempo”.

BRONZO. Il risultato è frutto di un lungo lavoro, come ricorda lo stesso atleta: “Questo bronzo è stato costruito in anni di attività e anche di risultati non raggiunti, perché in gara mi mancava sempre qualcosa che mi permettesse di arrivare a podio. Penso che questo sia un buon periodo: un paio di settimane fa, ai campionati regionali, ero riuscito a nuotare in tempi molto buoni: è stato quando ho capito che il fisico c’era e che potevo fare il salto di qualità che cercavo, e questa motivazione mi ha aiutato molto”.

I DATI. Carossa si allena sia alla Padova Nuoto, sia al Conselve Nuoto ed è seguito da Marco Rossi. I campionati italiani di nuoto di categoria Juniores, Cadetti, Seniores e Ragazzi, sono divisi in due parti: nella prima fase del torneo, le gare sono rivolte a Juniores, Cadetti, Seniores. Sui blocchi di partenza si alterneranno 1.073 atleti di cui 523 maschi e 550 femmine. Rispetto all’edizione 2016, quest’anno ci sono 50 atleti in più. In totale si contano 236 società, 2.571 presenze gara e 188 staffette. La seconda fase coinvolgerà invece i Ragazzi a partire da domani, sabato 5 agosto: 828 atleti (490 maschi e 338 femmine) in rappresentanza di 266 società, per 1943 presenze gara e 189 staffette.