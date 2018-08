Nuoto paralimpico, il fenomeno Antonio Fantin sbanca gli Europei: sei medaglie e cinque record!

Sette gare. Quattro medaglie d'oro. Due secondi posti. Due record del mondo. Due record italiani. E un record europeo. Il tutto in una sola settimana. Quante parole serve per descriverlo? Ne basta anche in questo caso una sola: fenomeno. Antonio Fantin sbanca i Campionati Europei di nuoto paralimpico, svoltisi a Dublino.

Medaglie e record

Il 17enne portacolori dell'Aspea Padova ha dominato i 100 stile libero e i 50 stile libero categoria S5 con tanto di doppio record mondiale ed è salito sul gradino più alto del podio sia con la staffetta 4x50 stile libero mista (insieme ad Arianna Talamona, Arjola Trimi e Francesco Bocciardo, coi quali ha abbassato di oltre sette secondi il precedente record europeo) che con la staffetta 4x100 stile libero. Aggiungeteci, infine, le medaglie d'argento conquistate nei 200 stile libero e nei 50 dorso: il nuotatore di Bibione - ma padovano d'adozione - è inarrestabile...