Nuoto paralimpico, oro e record del mondo per Antonio Fantin ai Campionati Europei

Record del mondo al mattino, medaglia d'oro alla sera. E la doppia impresa è servita: Antonio Fantin sbaraglia la concorrenza ai Campionati Europei di nuoto paralimpico a Dublino, ritoccando il primato che già deteneva e salendo sul gradino più alto del podio.

Record e vittoria

La sua specialità: i 50 metri stile libero, una delle gare più attese e spettacolari. E il 17enne, portacolori dell'Aspea Padova, non ha tradito le aspettative: prima ha fatto siglare il nuovo record del mondo in batteria, fermando il cronometro sul 31"16, e poi in finale ha sbaragliato la concorrenza dando quasi due secondi al secondo classificato, l'azzurro Francesco Bocciardo.