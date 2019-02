Nuoto sincronizzato, le "ondine" del Plebiscito insidiano le grandi: quinto posto ai Tricolori

Un quinto posto che vale come un oro. Perché sottolinea i grandi progressi raggiunti dalle atlete del C.S. Plebiscito Padova: ottima prestazione per le "ondine" padovane ai Campionati Italiani assoluti invernali, tenutisi a Riccione.

«Migliorati tutti i piazzamenti»

Commenta il tecnico Joey Paccagnella: «Sono molto soddisfatta dei risultati che abbiamo ottenuto in questi Campionati Italiani assoluti invernali. Abbiamo migliorato tutti i piazzamenti rispetto alla stagione scorsa, ma il salto più grande l’abbiamo fatto con l’esercizio di squadra, avvicinandoci tantissimo alle grandi di questo sport, arrivando a mezzo punto dall’Aurelia Nuoto che fino all’anno scorso andava a podio. Sono davvero orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, ho avuto la squadra al completo solo negli ultimi 10 giorni, perché Veronica Gallo è stata quasi sempre impegnata nei collegiali con la Nazionale Assoluta quindi il tempo per prepararla è stata pochissimo. Nonostante questo, facendo doppi allenamenti, siamo riuscite a portare un esercizio di altissimo livello, tant’è che qualche giudice nella propria classifica ci aveva inserite in terza posizione. Per la coreografia ho ricevuto molti complimenti, è stata apprezzata da tutti. Sicuramente questo è un punto di partenza per continuare a migliorarci ancora, già nel Campionato Estivo, dove porteremo un esercizio di squadra libero (mentre in questo campionato c’era il programma tecnico). Ho creato una coreografia nuova, ugualmente incalzante come quella presentata a Riccione, su cui lavoreremo per avvicinarci ulteriormente alle grandi squadre d’Italia».

I risultati

Squadra: prima posizione Fiamme Oro A con 88.574 punti, quinto posto Finco, Gandini, Rubinato, Tombacco, Marzaro, De Mari, Gallo, Lazzaro (81.562 punti).

Duo: prima posizione Cerruti/Ferro (Marina Militare) con 94.233 punti, settimo posto Finco/Gallo (82.900 punti), 13esimo posto Tombacco/Lazzaro (78.700 punti).

Solo Misto: prima posizione per Cerruti (Marina Militare) a 94.267 punti, nono posto Veronica Gallo (82.133 punti), 13esimo posto Paola Tombacco (80.300 punti).

Allenatori: Joey Paccagnella, Daniela Rocci, Manuel Filippone.