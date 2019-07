Nuoto sincronizzato, le "ondine" del Plebiscito si laureano campionesse d'Italia

Primo storico titolo per il Plebiscito nel nuoto sincronizzato: ai Campionati Italiani Estivi Esordienti A, svoltisi dal 25 al 28 luglio 2019 a Busto Arsizio (VA), le ondine classe 2007-2008 si sono laureate Campionesse Italiane di categoria grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti in tutte le specialità e all’argento nel doppio (Rolle Diana/Dalla Valle Gaia).

Il trionfo

Un primo titolo atteso e sperato, sia dalla Società che dalla direttrice tecnica Joey Paccagnella, presente all’appuntamento con due gruppi di atlete (Plebiscito e 2001 Team): «Sapevo di avere un gruppo compatto, formato da atlete forti e capaci. Abbiamo ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le specialità, conquistando una medaglia d’argento nel doppio, e piazzando in finale due singoli, due doppi, l’esercizio di squadra e il libero combinato, oltre al secondo posto guadagnato al termine degli esercizi obbligatori. Sommando i risultati in tutte le discipline abbiamo conquistato la classifica di Società (con un totale di 567,00 punti, a ben 52,5 punti dai secondi classificati) e il primo storico titolo per tutti noi. Devo ringraziare tutte le atlete, lo staff e la Società, abbiamo lavorato tutti duramente per raggiungere questo splendido risultato. Questo titolo italiano è condiviso tra i due gruppi, Plebiscito e 2001 Team, grazie al grosso contributo che le ragazze hanno dato anche nel corso dell’anno, lavorando tutte insieme con passione e dedizione. Un grande ringraziamento alla Società 2001 Team - Plebiscito Padova, che da sempre ci supporta e sperava in questo primo storico titolo, al dirigente Roberto Fiorentù, da sempre al nostro fianco, alla collega allenatrice Daniela Rocci, alle collaboratrici, e non solo atlete, Veronica Gallo e Giada Finco, alla preparatrice atletica Marianna Bellon e al preparatore delle spinte Manuel Filippone».

Le due squadre

Queste le rose delle due squadre:

C.S. Plebiscito - Campionesse d’Italia:

Diana Matilde Rolle

Gaia Dalla Valle

Alice Uugwanga

Chiara Benesso

Mia Ferrari

Sofia Bermone

Elisabetta Marcomini

Matilda Maria Pizzinato

Rebecca De Rossi

Alida Lorenzin

Maria Sole Pisani

2001 Team: