Nuoto sincronizzato, doppia medaglia per le "ondine" del Plebiscito ai campionati italiani

Si sono disputati a Viterbo i Campionati Italiani Invernali Master di nuoto sincronizzato, con le ondine del Plebiscito Padova che conquistano due importanti medaglie a livello nazionale.

Le medaglie

Nella categoria 20-34, con l’esercizio di squadra (formato dagli esercizi di squadra short + squadra long), Diletta Barbato, Carlotta Munerato, Giorgia Silvestrini, Giulia Camporese, Francesca D’Ascanio, Nicole Ghezzo, Lisa Fiorentù, Sara Fiorentù ed Elisa Cassandro (le ultime due sono le “new entry” della formazione di quest’anno), si piazzano sul terzo gradino del podio, mentre la stessa formazione conquista l’argento nella specialità del “combo”, speciale balletto di circa 4 minuti composto da coreografie di squadra, doppio, trio e singolo. Un ottimo risultato per le atlete del C.S. Plebiscito, soddisfatte per le medaglie conquistate ma ancora alla ricerca del gradino più alto del podio in almeno un esercizio: obiettivo dichiarato del prossimo appuntamento, i Campionati Italiani Estivi Master a Riccione l’11 e 12 luglio 2020.