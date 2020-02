Nuoto sincronizzato, esordio con il botto per le ragazze della Padovanuoto

Il gradino più alto del podio individuale per Giulia Migliore e tanti segnali positivi nella prima uscita dell’anno per le giovani sincronette della Padova Nuoto: le ragazze allenate da Sara Chiesi Saccardo, Laura Pavan e Silvia Engaldini hanno partecipato alla manifestazione nazionale propaganda "Sincro per tutti", a Ravenna, riservata alla categorie Juniores (16-17-18 anni), Seniores (19-20 anni) e Assoluta (da 13 a 21 anni).

Il commento

Commenta l’allenatrice Sara Chiesi Saccardo: «Siamo molto soddisfatte delle ragazze che hanno eseguito gli esercizi benissimo nonostante fosse la prima gara dell'anno. In particolare siamo davvero orgogliose della medaglia d'oro conquistata da Giulia Migliore con il singolo categoria seniores, ma anche del bel piazzamento di Elena Zuglian a un passo dal podio con il quarto posto e le due squadre Juniores e Assoluta a qualche punto dalla finale. Altri risultati che danno grande fiducia sono un buon settimo posto per Eleonora Minotto e il nono, a un soffio dalla finale, per Maddalena Baldon con gli esercizi singoli. Il livello tecnico in gara era veramente alto e tutto il gruppo della Padova Nuoto sincronizzato sta lavorando molto per raggiungere agli obiettivi prefissati. Come inizio stagione direi che siamo partite con il botto».

I risultati

Questi i risultati completi delle gare nazionali di nuoto sincronizzato di Ravenna:

Duo Seniores ex ago (atlete con passato agonistico ai campionati italiani assoluti o di categoria): 8° posto: Giulia Migliore, Anna Signor; 12° posto: Giulia Belluco, Elena Zuglian

Squadra juniores no ago: 13° posto Maddalena Baldon, Giada Cantavalle, Maria Varotto, Maddalena Valandro, Giulia Belluco, Giulia Cipriotto, Beatrice Luise, Eleonora Minotto.

Squadra assoluta no ago: 10° posto Giulia Migliore, Anna Signor, Elena Zuglian, Eleonora Minotto, Giulia Belluco, Chiara Melinu, Alice Bettio, Giulia Cipriotto

Solo juniores ex ago: 7° posto Eleonora Minotto

Solo juniores no ago: 9° posto Maddalena Baldon

Duo juniores no ago: 26° posto Giulia Cipriotto, Beatrice Luise

Solo seniores no ago: 1° posto Giulia Migliore

Solo seniores ex ago: 4° posto Elena Zuglian

Le atlete più piccole della squadra di nuoto sincronizzato della Padova Nuoto - categorie Esordienti, Ragazze, Juniores - sono invece state impegnate in una gara regionale a Verona. Le giovanissime sincronette si sono difese bene guadando un ottimo secondo posto con la squadra ragazze formata da Beatrice Bada, Anna Francese, Anna Santon, Angela Bortolamei, Amelia Hendriksen, Ambra Schiavon, Giada Roselli e Martina Migliore, e una splendida medaglia d'oro con il doppio Juniores di Giulia Cipriotto e Beatrice Luise.