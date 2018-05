Nuoto sincronizzato, storico successo per le ondine del Plebiscito: è loro il "Trofeo Montebelluna"

Ci sono volute trenta edizioni. Ma alla fine il successo è arrivato. Ed è ancora più dolce: storica vittoria per il team di nuoto sincronizzato del Plebiscito Padova, che si aggiudica il “Memorial Federica Brollo”, prestigiosa manifestazione riservata alla categoria Esordienti A e B organizzata ed ospitata dal Montebelluna.

Le "ondine" vittoriose

Giada Finco, Sara Fiorentù, Elisa Marzaro, Veronica Gallo ed Elisa Cassandro, ondine allenate da Joey Paccagnella, hanno dunque conquistato l’oro di società nel Trofeo Montebelluna: grazie ai successi conquistati con gli esercizi della squadra giovanissime, squadra Esordienti A e combinato Esordienti A, le patavine hanno superato di misura, per 425 a 412 punti totali, proprio le padrone di casa del Montebelluna (vittorie per loro nel duo Esordienti A e squadra Esordienti B). La manifestazione è stata anche l'occasione per ricordare l’atleta master Federica Brollo, scomparsa a dicembre, cui le ex-compagne hanno dedicato a fine Trofeo un’esibizione di squadra e di libero combinato, con il coinvolgimento di due atlete master della Triestina e quattro del Plebiscito Padova. Ecco il commento del responsabile tecnico del settore nuoto sincronizzato Joey Paccagnella: “Sono felicissima di questo Trofeo, che per la prima volta nella storia viene vinto da una società diversa da quella ospitante del Montebelluna. Questo traguardo testimonia che il lavoro che stiamo facendo anche con il settore giovanile sta raccogliendo i frutti di sacrifici della società, delle atlete, delle allenatrici e delle famiglie. Dedichiamo questa vittoria a Federica Brollo, ex atleta del Montebelluna scomparsa da poco, che amava questo sport come noi tutte”.