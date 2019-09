Andrea Trotta è il nuovo capitano del Petrarca Rugby

Andrea Marcato e lo staff tecnico, con l’approvazione della società, hanno scelto Andrea Trotta per guidare la squadra nella prossimo campionato TOP12. Trotta sarà coadiuvato da Marco Capraro, Alberto Chillon, Federico Conforti, Luca Nostran, Alberto Saccardo e Joaquin Riera che costituiranno il gruppo leader.

Un ruolo di responsabilità

«Innanzi tutto complimenti a Andrea Trotta per questo nuovo ruolo», è il commento del tecnico Andrea Marcato, «un ruolo che si è guadagnato negli anni, diventando un giocatore punto di riferimento dei compagni in campo e fuori, e poi in questo prestagione Andrea ha dimostrato grandi qualità di leadership. Inoltre un enorme ringraziamento per quello che ha fatto in questi due anni ad Alberto Saccardo, capitano uscente. Questo gruppo leader di sei ragazzi più Trotta dovranno prendere questo ruolo con rispetto e responsabilità, condurre un gruppo di giovani con la nostra filosofia. Vogliamo che siano loro i trascinatori e protagonisti di questa nuova stagione».