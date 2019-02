Nuovo stadio: incontro a Palazzo Moroni, c'è anche Andrea Abodi, presidente del credito sportivo

Alle 13 di giovedì 7 febbraio, a Palazzo Moroni, un tra il presidente del Calcio Padova, Roberto Bonetto, l'assessore allo sport Diego Bonavina e Andrea Abodi, ex presidente Lega serie B e ora presidente del credito sportivo. Non è un mistero che si stia parlando di stadio, ma nessuno dei partecipanti all'incontro ha voluto in nessun modo sbilanciarsi. Anche il sindaco, Sergio Giordani, ha partecipato a una parte dell'incontro.

