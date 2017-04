Offese razziste, 10 turni di squalifica e lavori sociali ad un under 17 del Calcio Padova

Un giocatore della formazione Under 17 del Padova, Mattia De Santi, è stato squalificato per dieci giornate per aver pronunciato una frase gravemente offensiva nei confronti di un avversario, comportante anche denigrazione per motivi di nazionalità. Il fatto è accaduto domenica, durante la sfida contro la Reggiana.

LA DECISIONE. Il presidente del settore giovanile Massimo Poliero e il responsabile Giorgio Molon hanno deciso di sospendere il giovane biancoscudato dagli allenamenti per dieci giorni. Il ragazzo sarà sostenuto in un percorso di crescita e parte del suo tempo sarà impegnato in attività socialmente utili.