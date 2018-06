Alice Paccagnella al rally Susa-Moncenisio per conquistare la tripletta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nessuna tregua per Alice Paccagnella che, appena terminati i festeggiamenti per il secondo successo consecutivo stagionale, si vede obbligata a ritrovare la concentrazione per proiettarsi al terzo appuntamento del Trofeo Italiano Femminile 2018.

Periodo positivo

Altra trasferta impegnativa per la lady driver di Saccolongo, che questo fine settimana dovrà sobbarcarsi un altro lungo trasferimento, questa volta in direzione Torino, per affrontare lo Slalom Susa-Moncenisio. Seppur il programma sia incentrato nella rincorsa al titolo tricolore tra le dame, sfuggitole di mano a fine 2017, la trasferta in Piemonte è stata pianificata a tempo di record, visto l'esito positivo dello Slalom Favale - Castello, andato in scena domenica scorsa. Forte dei due successi in fila in altrettante uscite stagionali, Paccagnella può vantare il tanto invidiato quanto delicato ruolo della capo classifica.

La preparazione

Squadra che vince non si cambia ed ecco riconfermata la vettura, la sempreverde Opel Corsa GSI 8 valvole in versione gruppo N, ed il team, con Race Group che seguirà la parte tecnica. “Alziamo l'asticella ancora una volta - racconta Paccagnella - e, dopo i 400 chilometri verso Genova, ora ne faremo 450 verso il Piemonte. L'obiettivo resta quello dei primi due eventi di campionato. Arrivare in fondo, sperando di non avere problemi di natura tecnica, e cercare di rafforzare la nostra posizione di leader nel Trofeo Italiano Femminile. Siamo molto stanchi ma altrettanto carichi dopo la trasferta di Favale, perchè per chi come noi vive l'automobilismo per passione, i giorni che separano le due gare diventano una full immersion tra lavoro e famiglia. Far combaciare tutto non è mai facile. Abbiamo inoltre aspettato l'esito della gara precedente per vedere se non combinavamo malanni. Con i budget risicati a nostra disposizione ogni problema potrebbe rivelarsi fatale, costringendoci ad abbandonare i piani della vigilia. Sarebbe bello poter avere qualche sostegno in più, visto che girare per l'Italia intera è molto dispendioso”.

La gara: si punta in alto

Una gara senza tempo: una vera classica degli slalom, con una storia alle spalle unica e irripetibile, iniziata nel 1902. Quattro i chilometri sui quali i concorrenti si affronteranno nell'edizione 2018, partendo da Susa e salendo poi verso Moncenisio, lungo la statale 25, su una porzione degli oltre 22 chilometri della versione originale che si correva tra Italia e Francia. “Altro esordio stagionale per noi - sottolinea Paccagnella -, per quello che abbiamo potuto vedere del percorso, diciamo che è abbastanza slalom. La ricognizione sarà fondamentale per puntare ad un risultato di alta classifica. Il feeling con la Corsa è in continua crescita, quindi siamo molto fiduciosi di poter ben figurare anche qui. La tripletta? Noi ci proviamo di certo".