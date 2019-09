Dal Plebiscito ai campionati mondiali juniores di padel: Filippo Albano convocato in Nazionale

Filippo Albano difenderà i colori italiani nel campionato mondiale giovanile di padel, in programma a Castellon (Spagna) dal 14 al 20 ottobre 2019: il giovane atleta del Centro Sportivo Plebiscito, seguito dal tecnico spagnolo Marcos Navarro e da Diego Lavezzo, dallo scorso anno era entrato nel mirino dei selezionatori della Federazione Italiana Tennis Comitato Padel proprio grazie al suo talento e grande attitudine in questo sport.

Filippo Albano

Filippo, Under 14 e classificato 3.3, farà quindi parte della Nazionale italiana, confermandosi tra i migliori atleti nazionali di categoria, e disputerà i campionati in squadra con gli altri sei atleti di categoria. Grande la soddisfazione da parte dell’atleta: «Sono davvero felice di essere entrato nella Nazionale Italiana Under di Padel e di poter rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali Juniores a Squadre. Un grazie particolare al mio allenatore Marcos Navarro e alla mia squadra del C.S. Plebiscito, ma il ringraziamento più grande va alle persone che hanno creduto in me fin dall’inizio e che hanno reso possibile tutto questo, ovvero i miei genitori». Primo, grande, risultato in ambito padel per il Plebiscito Padova, che porterà dunque un suo giovane atleta in una manifestazione di livello mondiale. Un grande complimento da parte di tutta la Società a Filippo per l’ottimo risultato raggiunto.