Padel: Barnaba Zanon è campione regionale assoluto, Ronchini finalista nel femminile

Il padel, in Veneto, parla C.S. Plebiscito: dopo la promozione in serie C della squadra, i giocatori 2001 Team si distinguono anche ai Campionati Regionali Assoluti Veneto, con la vittoria di Barnaba Zanon (in coppia con Luca Scalari, 2.4 Padel Limena) in finale sul tecnico Marcos Navarro (classificato 3.2, in coppia con Diego Lavezzo, 2.3 Padel Limena), e la finale di Camilla Ronchini nel tabellone femminile.

I compagni

Una finale tra compagni di allenamento e di circolo che ha dato vita ad un match intenso e di altissimo livello: 7/6 7/6 il risultato finale a favore di Zanon/Scalari, che si laureano così campioni regionali per la terza volta consecutiva. Nel loro percorso verso la vittoria, hanno superato in semifinale la coppia testa di serie n.2 Garzotti (2.3)/Botto (2.1), mentre Navarro/Lavezzo hanno estromesso in semifinale la coppia testa di serie n.1 formata dai fratelli 2.2 Alessandro e Paolo Della Penna, anche quest’ultimo giocatore del C.S. Plebiscito.Nel femminile, Camilla Ronchini (4NC), giocatrice C.S. Plebiscito, in coppia con la 2.2 Giordani ha raggiunto la finale vincendo in semifinale contro la coppia testa di serie n.2 Corai (2.2)/Casotto (3.1), senza però riuscire a conquistare il titolo contro le favorite D’Errico (2.2/Crivellari (2.3).

I protagonisti

«Tre anni che gioco a padel e tre anni che conquisto il titolo regionale» commenta a caldo Barnaba Zanon «Sono ovviamente molto felice per il titolo conquistato quest’anno, la finale è stato di altissimo livello e mi complimento con gli avversari e con Marcos, con cui spesso mi alleno al Plebiscito Al direttivo 2001 Team devo fare un grande ringraziamento per la possibilità di allenarmi agonisticamente ad alto livello e per supportarmi. La promozione con la squadra di quest’anno è stato un grande traguardo raggiunto da tutto il gruppo 2001 Team, di cui faccio parte con grande orgoglio. Sarà difficile togliermi il titolo regionale l’anno prossimo» conclude Zanon.