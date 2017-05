Padova umiliato dall'Albinoleffe e saluta i playoff, la delusione della squadra e dei tifosi

La stagione del Padova si è chiusa nel peggiore dei modi: sconfitta pesante in casa contro l'Albinoleffe e addio senza appello anche ai playoff.



LA PARTITA. Tre i gol rimediati in casa dai biancoscudati, incapaci di mostrare forza e orgoglio nella gara in cui dovevano pareggiare o vincere per agguantare un semplice passaggio del turno. E invece a portare in vantaggio i suoi è Giorgione che pennella un capolavoro balistico infilando di tacco Bindi. Il raddoppio nella ripresa è di Ravasio. Il Padova, in bambola, si fa violentare dall'aggressività degli avversari e alla fine, inermi, quasi per caso trovano la rete con Mandorlini ma è Montella a spegnere ogni speranza alla squadra avversaria grazie a una rete su rigore. Padova ko e stagione finita tra la contestazione e la delusione dei tifosi.