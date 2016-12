Padova calcio al terzo posto in classifica: 1-0 contro la Sambenedettese all'Euganeo

Il Padova inizia con una vittoria in casa il girone di ritorno. Tre punti conquistati contro la Sambenedettese che ha perso 1-0 allo stadio Euganeo. Ora i biancoscudati salgono al terzo posto in classifica.

RIGORE IN DUBBIO. Dopo un quarto d'ora di gioco, l'arbitro nota una spinta in area ai danni di Russo e decide un calcio di rigore per il Padova; così Russo colpisce la palla ed è gol. All'Euganeo si festeggia per la decima vittoria stagionale dei biancostudati. Venerdì giocheranno ancora in casa contro l'Albinoleffe.

VITTORIA. "Nel secondo tempo abbiamo sicuramente sofferto, ma non abbiamo lasciato particolari occasioni. Era una partita complicata, ma sappiamo che dovevamo soffrire. Il Padova oggi, ma non solo oggi, ha dimostrato di avere grande carattere e grande concentrazione pur avendo delle difficoltà". È quanto affermato dal Mister Oscar Brevi durante la conferenza stampa post partita.