Il Padova calcio compie gli anni: per l'occasione regala ingressi al prezzo di un euro

In occasione dell'anniversario della nascita del Calcio Padova la società ha deciso di fare un regalo ai suoi tifosi: ingressi praticamente regalati ad un euro. A beneficiarne, universitari, industriali, donne, commercianti. L’università e il mondo del commercio sono due componenti importanti dell’anima padovana che la Società ha deciso di coinvolgere dipendenti e associati Appe, Ascom, Confesercenti e Confindustria, per festeggiare assieme questo grande giorno. In cambio dell’agevolazione sul prezzo del biglietto, le associazioni cittadine si sono impegnate fino al termine della stagione a veicolare attraverso i propri canali di comunicazione tutte le informazioni sulla gare interne del Calcio Padova. Gradite ospiti saranno anche tutte le padovane con la passione per il calcio potranno usufruire dell’ingresso a 1 euro. Al temine della partita, a tutte loro verrà regalato da Fioreria Pontecorvo un tulipano bianco o rosso.



UNIVERSITA'. Immediati i ringraziamenti del mondo universitario: "Una bella iniziativa per i nostri dipendenti e studenti - commenta Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova - per festeggiare un compleanno importante, quello del Calcio Padova. Ringrazio la società per l'affetto, totalmente ricambiato, mostrato nei confronti dell'Ateneo e in generale della città. Farò il possibile per essere, come spesso faccio, in tribuna domenica prossima. Tanti auguri e in bocca al lupo al Calcio Padova!".