Padova calcio, compleanno speciale: contro il Fano tre gol e tre punti

Festeggia al meglio il suo 107° compleanno il Calcio Padova che al termine di una prestazione pimpante chiude la pratica Fano con tre reti.



LA GARA. Parte davvero in quarta il Padova che in questa speciale occasione non vuole sfigurare davanti ai suoi tifosi. Quattro i pali colpiti dai giocatori biancoscudati in mezz'ora, poi al 35° Neto Pereira riesce a trovare il primo centro della gara. Il Padova domina anche nella ripresa: al 10' segna Altinier, al 14' Cappelletti di testa. Gli avversari fanno da comparsa mentre il Padova tenta l'affondo anche in altre due occasioni ma la partita termina così con un tris che fa festeggiare alla grande la ricorrenza al pubblico dell'Euganeo.



PADOVA – ALMA JUVENTUS FANO 3-0

Reti: 35° Neto Pereira, 10°st Altinier, 14°st Cappelletti



PADOVA:

1 Bindi, 3 Favalli, 4 Berardocco, 5 Dettori (42°st 18 Mazzocco), 6 Mandorlini, 9 Altinier (25°st 33 De Cenco), 10 Neto Pereira (38°st 21 Alfageme), 16 Madonna, 19 Russo, 23 Cappelletti, 25 Emerson.

In Panchina: 22 Favaro, 2 Tentardini, 7 Fantacci, 11 Germinale, 13 Sbraga, 15 Monteleone, 17 Gaiola, 20 Boniotti. Allentatore: Bergamo

ALMA JUVENTUS FANO:

12 Andreacci, 5 Ferrani, 13 Lanini, 14 Bellemo (33°st 4 Carotti), 15 Masini (26°st 3 Ashong), 16 Zullo, 19 Taino, 21 Gabbianelli, 23 Gualdi (13°st 7 Cazzola), 27 Schiavini, 28 Melandri.

In Panchina: 1 Menegatti, 6 Torta, 8 Favo, 10 Borrelli, 17 Sassaroli, 20 Capezzani, 26 Camilloni. Allenatore: Cuttone

Arbitro: Miele di Torino