Calcio a cinque: Padova accoglie la Coppa Italia maschile e femminile di Serie C1

Padova caput mundi del futsal nel weekend dell’Epifania. La città si appresta a ospitare il massimo torneo regionale sotto l’egida della società biancoscudata e con il parocinio dall’Amministrazione comunale.

LA SODDISFAZIONE DI BONAVINA.

É l’assessore allo Sport Diego Bonavina uno dei più entusiasti per la candidatura del Calcio Padova C5 a organizzare le Final Eight di Coppa Italia regionale. "Padova è sicuramente la capitale del calcio a cinque, un diritto acquisito sul campo grazie alle splendide realtà del territorio che hanno fatto crescere in modo esponenziale il movimento giovanile di base, presupposto indispensabile per i successi delle prime squadre. Il Calcio Padova C5 - prosegue Bonavina - è una di queste realtà e l’organizzazione della Final Eight maschile e della Final Four femminile di Coppa Italia, fase regionale, ne è la dimostrazione più evidente. Un grazie quindi da parte dell’Amministrazione comunale a tutti gli organizzatori e a tutti i volontari che si sono spesi per la realizzazione dell’evento. Ai calciatori dico: buon gioco a tutti”.

GLI AUGURI DI BONETTO.

Un caloroso benvenuto e pronti auguri per un’ottima manifestazione arrivano anche da Roberto Bonetto, numero uno del Calcio Padova - fratello maggiore dei biancoscudati del calcio a cinque del presidente Arisi. ”La partnership con il Calcio Padova C5 ci ha sempre dato grandi soddisfazioni per l’attaccamento dei ragazzi ai nostri colori e per le capacità organizzative dei dirigenti che si fanno in quattro per dare il meglio a tutti i tesserati. Credo che l’assegnazione di questa importante kermesse sia proprio un premio a chi, giorno per giorno, sta dimostrando passione e professionalità nel far crescere il calcio a cinque a Padova. A livello giovanile molte famiglie scelgono il futsal per far avvicinare i loro figli allo sport. Questa manifestazione è importante sopratutto per loro, perchè guardando gare di un certo livello potranno appassionarsi ancora di più ed assaggiare il clima delle grandi competizioni”.