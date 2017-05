Ultima di campionato in scioltezza, il Padova torna al sorriso e batte il Lumezzane

Finalmente il Padova torna a sorridere e lo fa in casa sua contro il Lumezzane, battuto per l'occasione cìper 2-0.



LA PARTITA. I biancoscudati partono frizzanti e vanno vicini al vantaggio in diverse occasioni con Altinier, che avrebbe meritato solo per la rovesciata, e con Cappelletti. E proprio da una combinazione tra i due, nasce l'azione del vantaggio: Cappelletti fugge palla al piede e serve il compagno che non sbaglia. I due fanno il bello e il cattivo tempo anche nella ripresa: Altinier, in particolare, colpisce anche una traversa. Mister Brevi poi decide di sostituirlo, scontentando il pubblico. Al 30' però il Padova chiude la partita a senso unico con la signatura di Mandorlini.



PADOVA – LUMEZZANE 2-0

Reti: 34° Altinier, 30°st Mandorlini

PADOVA:

1 Bindi, 3 Favalli (39°st 2 Tentardini), 4 Berardocco, 5 Dettori, 6 Mandorlini, 9 Altinier (22°st 26 Cisco), 11 Bobb, 13 Sbraga, 21 Alfageme (34°st 18 Mazzocco), 23 Cappelletti, 25 Emerson.

In Panchina: 12 Favaro, 8 De Risio, 15 Monteleone, 16 Madonna, 17 Gaiola, 19 Russo, 20 Boniotti. Allenatore: Brevi.

LUMEZZANE:

22 Carboni, 2 Bonomo Garcia, 3 Bagatini Marotti, 5 Quinto, 6 Sorbo, 8 Speziale, 11 Bacio Terracino (33°st 27 D’Alessandro), 14 Allegra, 17 Varas Marcillo, 18 Russini (19°st 21 Padulano), 26 Zappacosta.

In Panchina: 1 Pasotti, 4 Arrigoni, 9 Musto, 10 Marra, 15 Rizzi, 16 Leonetti, 20 Gentile, 24 Tagliani, 25 Verde, 31 Sola. Allenatore: Bertoni

Arbitro: Bertani di PIsa