Padova Marathon: conto alla rovescia e via alle iscrizioni per l'edizione 2019

È partito da Berlino il tour promozionale dell’evento che porterà la città del Santo anche ad Amsterdam e Valencia e in molti altri expo d’Europa. Intanto scatta il conto alla rovescia verso domenica 28 aprile: confermate le quote dello scorso anno, iscrizioni al via a inizio ottobre.

Come iscriversi

Lunedì 1 ottobre. È questa la data da segnare in agenda, con l’apertura delle iscrizioni alla prossima edizione della Padova Marathon, in programma domenica 28 aprile. A sette mesi dall’evento parte il conto alla rovescia in vista della 20esima edizione. Iscriversi è semplicissimo: ogni podista può confermare la sua presenza alla prova principale che partirà dallo Stadio Euganeo, o alla mezza maratona al via da Abano Terme. Diverse le soluzioni proposte: on-line (direttamente dal sito www.padovamarathon.com ), via e-mail (scrivendo a iscrizioni@padovamarathon.com ) , via posta (Assindustria Sport Padova - via E.P. Masini, 2 - 35131 Padova) e via fax (al numero 049.7423045). Per iscriversi on-line basta collegarsi al sito ed effettuare il pagamento con carta di credito: l’iscrizione sarà automaticamente registrata e sarà sufficiente far pervenire la fotocopia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera.

Le quote

Come sempre sono tante le promozioni previste, ma la notizia che più farà piacere ai partecipanti è che Assindustria Sport, società organizzatrice, ha deciso di confermare le quote dello scorso anno, che partono da quella base di 40 euro per la maratona e di 25 euro per la mezza.

Tour europeo

Ma Padova Marathon si è rimessa in corsa anche in senso letterale. Con la partecipazione all’Expo di Berlin Marathon è partito ufficialmente il tour promozionale che, oltre a promuovere la gara, porta nel mondo le bellezze della città di Padova e del suo territorio. Tanti hanno visitato lo stand padovano al Berlin Vital, ma chi non ha avuto l’occasione di passare avrà comunque modo di rifarsi: la prossima tappa sarà alla mezza maratona di Treviso il 12 e 13 ottobre, poi lo staff dell’evento si sposterà all’Amsterdam Marathon del 19, 20 e 21 ottobre e sarà presente agli appuntamenti di Venezia, Verona, Firenze, Valencia, Terni, Salsomaggiore, Brescia.