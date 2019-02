Il Padova pareggia, gli Ultras salutano il "Guerriero". E in curva del Brescia spunta uno striscione per Mauro Guerra

Lo espongono in tutta italia. Una versione più grande per le partite casalinghe, una ridimensionata per le trasferte. Ma il gruppo di tifosi Brescia 1911, non smette di chiedere verità e giustizia per la morte di Mauro Guerra, il trentaduenne di Carmignano di Sant’Urbano ucciso da un colpo di pistola esploso dal maresciallo dei carabinieri Marco Pegoraro il 29 luglio del 2015. Vedere quindi, quello striscione, proprio all'Euganeo, ha di certo fatto effetto.

Primo grado

Guerra stava sfuggendo a un TSO non autorizzato che i carabinieri del suo paese gli volevano imporre. Il processo di primo grado, terminato a dicembre 2018, ha visto assolto il maresciallo Marco Pegoraro, dal giudice monocratico, Raffaele Belvederi. Un'assoluzione rispetto alla quale si attendono le motivazioni che dovrebbero essere prossime ad arrivare proprio nei prossimi giorni. La famiglia Guerra, nonostante questa prima assoluzione, continua a sostenere convintamente che la verità sia un'altra e si è detta pronta a lottare per ribaltare la sentenza di primo grado emessa nel processo di Rovigo.

Guerriero

Se i tifosi del Brescia hanno ricordato Mauro Guerra, quelli del Padova hanno, in Tribuna Fattori, esposto uno striscione e cantato in memoria di Carlo “Guerriero” Callegaro, ultrà prematuramente scomparso all'età di 40 anni.

Match

La partita, terminata uno a uno, è stata accompagnata da un tifo davvero caloroso da parte di entrambe le tifoserie. Anche in questa occasione, però, lo speacker dello stadio, come era già successo ad esempio nella partita giocata contro il Foggia, ha invitato le due tifoserie a evitare cori offensivi e discriminatori.

