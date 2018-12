Il Padova perde ancora e viene contestato, Foscarini in bilico

Un gol di Improta a dieci minuti dalla fine condanna ancora il Padova alla sconfitta nel match casalingo contro il Benevento. Al termine della partita i tifosi hanno manifestato la propria delusione verso squadra e società. Il presidente Bonetto nella giornata di venerdì 28 potrebbe decidere di sostituire anche Foscarini che a sua volta è arrivato al posto di Bisoli, esonerato.

Il mister

«Ho poco da rimproverare in questa partita - ha spiegato Foscarini dopo la partita - ai ragazzi, perché hanno fatto quello che si era provato in allenamento. Ci hanno messo il cuore, avremmo meritato anche il pareggio. Dispiace, così è dura ma non impossibile! Io ci credo ancora, i risultati non mi danno ragione ma questo gruppo è cresciuto. Io in discussione? Ci sta, fa parte del mio lavoro ma io vado avanti per la mia strada».

Il Presidente Bonetto

Dal canto suo, il presidente è molto deluso: «Non riusciamo a essere concentrati al 100%. Abbiamo preso un gol da polli, si vede che ce lo meritiamo. Speriamo finisca presto il 2018, sperando che la campagna acquisti porti qualcosa per cercare di salvarci. Foscarini? Abbiamo fatto una scelta e adesso devo solo riflettere e pensare al futuro, non mi sento di dire nulla. Devo dormirci sopra. Non so cosa passa nella testa degli altri, i giocatori che avevamo contattato spero che continuino a dare la disponibilità, è difficile dire adesso chi arriverà”

