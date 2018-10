Padova - Pescara rinviata. E gli Ultras cantano cori di scherno all'Euganeo

L’arbitro Volpi, della sezione di Arezzo, si è visto costretto a rinviare la gara tra Padova e il Pescara, posticipo della 6a giornata di Serie B.

Campo

Il campo dello stadio Euganeo dopo un primo sopralluogo insieme ai capitani di entrambe le squadre, non permette il regolare svolgimento del match. Così il direttore di gara ha deciso di attendere 45 minuti prima di decidere se far disputare il match. Alle 21.45, dopo la seconda ispezione compiuta da arbitro e capitanil, l'inevitabile decisione. Si gioca martedì 2 ottobre alle 17 e 30. Il biglietto acquistato oggi sarà valido domani per vedere la partita. La Società sta anche valutando le modalità con cui i tifosi potranno ottenere il rimborso del biglietto in caso di rinuncia ad assistere al match.

Cori

Durante questi minuti in cui si cercava di capire che decisione stesse prendendo l'arbitro, gli Ultras oltre a dare a modo loro il benvenuto ai pescaresi giunti fino a qui, hanno cantato tutta la loro contrarietà riguardo lo stadio Euganeo.