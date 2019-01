Padova-Verona 3-0, derby ai biancoscudati: bene Mbakogu, Pazzini manca il penalty

Con due reti Mbakogu ed il primo gol di Morganella il Padova si porta a casa il derby contro il Verona.

La partita

La prima rete del giocatore biancoscudato nel primo tempo al 12': 90 minuti di fuoco per lui, vero protagonista di giornata tanto in fase difensiva quanto in attacco. Nella ripresa poco spazio per l'Hellas: Mbakogu trova il raddoppio all'8' mentre a chiudere il conto è la prodezza di Morganella da fuori area. Al 36' per il Verona la possibilità di trovare almeno il gol della bandiera: l'arbitro concede un generoso rigore per i cugini, ma Pazzini dal dischetto sbaglia e sigilla il 3-0 finale.

PADOVA – HELLAS VERONA 3-0

Reti: 12° Mbakogu, 8°st Mbakogu, 23°st Morganella

36°st Minelli para rigore Pazzini

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!