Che domenica: il Padova vince il derby, l'Italvolley al Kioene sfida la Cina e al Colbachini c'è la grande atletica

Che domenica per gli sportivi padovani, certamente soddisfatti di aver visto il Padova al suo esordio casalingo che ne sancisce il ritorno in serie B, il Padova si aggiudica il derby con Venezia grazie a un colpo di testa di Ravanelli. Uno a zero, rete che sancisce e blinda il risultato finale di un incontro davvero appassionante. In evidenza il giovane Clemenza, non solo per l’assist vincente, confezionato con una precisa giocata da fermo. Grande entusiasmo sabato sera all’Euganeo, quindi, ma il week end sportivo riserva davvero parecchie sorprese. Domenica 2 settembre infatti la città diventa davvero protagonista dello sport: il meeting internazionale di atletica leggera, il test match di volley, Italia Cina e la benefica Non Solo Sport Marathon.

Italia Cina

Alle 18.00, alla Kioene Arena l’Italia del volley sfida la Cina nel test march di avvicinamento al Mondiale che torna nel nostro Paese a otto anni di distanza. Nel 2010 infatti si disputò l’edizione maschile in Italia, nel 2014 invece ci fu l’edizione femminile. C’è grande attesa per questa nazionale, basti pensare ai 70mila tagliandi venduti per assistere alle partite dei Mondiali, a maggior ragione gli azzurri si vogliono far trovare pronti.

Il Meeting al Colbachini rinnovato

Alle 18 e 30 il meeting internazionale di atletica leggera che è anche il momento dell’inaugurazione del rinnovato impianto Colbachini. In tutte e quindici le gare ci sarà o un campione mondiale, europeo o campione olimpico. Entriamo nel dettaglio.

100 metri, sfida tra presente e passato

Pensiamo solo ai 100 metri: c’è l’astro nascente della velocità mondiale, il ventiduenne statunitense Chris Coleman. E’ lui l’uomo nuovo, primatista iridato dei 60 e capace di scendere a 9”82 nei 100. Si dovrà misurare con atleti di tutto rispetto. Come la leggenda, il giamaicano Asafa Powell, già primatista mondiale, un record di 9”72. Con loro un altro sprinter che sta dominando le scene internazionali, l’americano Mike Rodgers (9”85 di PB) e un quarto sprinter capace di infrangere il muro dei 10”, l’ivoriano Arthur Cissé, a cui si aggiunge l’azzurro da 10”08 Marcell Jacobs. Spettacolo garantito. La nuova pista dovrebbe favorire le grandi prestazioni, unica incognita vera è data dal meteo.

Genzebe Dibaba a caccia del record del mondo

Alla caccia del record mondiale, questo va inseguendo Genzebe Dibaba, il primato sul miglio. La gara è stata inserita e organizzata proprio per permetterle questo tentativo.

Altre stelle

Nei 400hs ci sarà il campione iridato, l’americano Bershawn Jackson. Anche la gara di salto in alto è di tutto rispetto, con il meglio del panorama nazionale e la campionessa mondiale a Pechino 2015 e Londra 2017, nonché campionessa mondiale indoor a Sopot 2014 e Birmingham 2018, l’imbattibile russa Lasitskene. La danno in grandissima forma, potrebbe uscire una grande prestazione. Nei 110hs il russo Sergey Shubenkov, primatista mondiale stagionale a un solo centesimo dal record europeo, oro a Pechino 2015 e argento a Berlino 2018.

Non Solo Sport Marathon

Torna la corsa benefica. una gara non competitiva cronometrata, che si svolge in notturna e che ha uno scopo benefico: correre per raccogliere fondi per l'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, la Fondazione ricerca biomedica avanzata onlus e la Lega italiana fibrosi cistica - Veneto Onlus.

Per partecipare alla gara, che prevede un tragitto di 10 km lungo le vie del centro storico, è necessario iscriversi.