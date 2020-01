Pallacanestro seria B: brutta Virtus a Pavia, sconfitta contro l’Omnia

Brutta battuta d’arresto per la Virtus Padova Antenore Energia che nella diciottesima giornata di serie B viene sconfitta 83-58 dall’Omnia Basket. Una domenica nera per la squadra di coach Rubini, in difficoltà fin dai primi minuti di gara e scivolata sotto 51-28 già all’intervallo lungo dopo una brutta prova collettiva nei primi due quarti in cui ha certamente influito, tra le altre cose, anche la pesante assenza di Michele Ferrari che alla vigilia ha subìto il riacutizzarsi del dolore alla coscia accusato una settimana fa.

Prova di forza

Una chiara dimostrazione di forza invece quella messa in scena da Pavia, una squadra rivitalizzata dai nuovi innesti del mercato invernale e in grado di esibire sul parquet di casa una prestazione di grande spessore. Infatti solo nel terzo quarto si riesce a rivedere la vera Antenore Energia (quella delle 13 vittorie in 16 partite prima degli ultimi due passi falsi) grazie ad una grande reazione d’orgoglio che ha riportato Padova a toccare il -10 sul 58-48, facendo riaccendere per un attimo la speranza nel tifo neroverde. Purtroppo per gli ospiti però Pavia alla fine è riuscita a respingere i tentativi di rimonta: in particolare quelli di De Nicolao e Morgillo, migliori in campo tra i virtussini che chiuderanno la partita con 18 e 25 punti rispettivamente. Dopo un iniziale 20-7 di parziale infattiun colpo di coda di Pavia nel finale di terzo periodopermette ai ragazzi di coach Baldiraghi di arrivare all’ultimo quarto con un margine ancora confortevole di +15. Qui Virtus si scioglie già dopo i primi minuti subendo un contro-parziale di 11-2 che affossa ogni velleità di rimonta. Per l’Antenore Energia la possibilità di rifarsi sarà già mercoledì sera alle 20.30 quando a Rubano arriverà Vigevano, per una partita carica di rivalità.Per l’Omnia comunque grandi prove per Venucci, Torgano e Nasello, per Virtus - come detto - solo le ottime statistiche di Francesco Denik e Ivan Morgillo (doppia doppia per lui) riescono a rendere meno amaro il tabellino. Ma non la serata: funestata invece dalla notizia della scomparsa di un’immensa icona della storiadel basket e dello sport mondiale come Kobe Bryant. Grazie di tutto Black Mamba!

Il tabellino

PAVIA 83 – ANTENORE ENERGIA 58

PAVIA Dessì , Mazzoleni 1, Spatti 12, Fazioli 6, Nasello 19, Sacchettini 10, Venucci 15, Torgano 15, Benedusi 5 All. Baldiraghi

ANTENORE ENERGIA De Nicolao 18, Piazza 4, Morgillo 25, Dagnello 5, Bianconi 6, Schiavon, Visone, Mazzonetto, Calò All. Rubini

Arbitri: Castiglione di Palermo e Giordano di Gela (CL)

Note: parziali: 27-16; 24-12; 15-23; 17-7, tiri liberi: Pavia 9/10 – Virtus 14-18, tiri da due: 25/41 – 13/35, tiri da tre: 8/20 – 6/27, rimbalzi: 35-37, assist: 23-12