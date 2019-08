Basket: prima amichevole per la Virtus che supera Bam nel derby tutto padovano

Una buona vittoria per la Virtus Padova Antenore Energia di coach Rubini che ha la meglio nel derby amichevole tutto padovano per 86-94 sul Bam di coach Anselmi, formazione di C Gold. Al PalaBerta di Montegrotto i neroverdi martedì sera si sono presentati al via con Piazza, Dagnello, Schiavon, Ferrari e Bianconi nel quintetto iniziale, out invece Morgillo e De Nicolao per febbre e a mezzo servizio Calò (che giocherà infatti solo una manciata di minuti) per un piccolo problema fisico.

La partita

Partono decisamente meglio gli ospiti che creano il primo strappo dopo pochi minuti portandosi sul 7-16 grazie anche ai canestri dei nuovi arrivati Dagnello e Bianconi. Una bella tripla di Mazzonetto allunga il punteggio sul finale, fino al 13-30 con cui si chiude il primo quarto. Coach Rubini decide quindi di concedere ampio spazio ai giovani tra Pellicano, Visone e il nuovo arrivato Baccaglini: per quest’ultimo arriva anche la soddisfazione dei primi punti con la prima squadra dopo una lunga trafila con le giovanili e un’esperienza in Canada lo scorso anno. 16-20 nel secondo quarto e si va all’intervallo con la Virtus con la partita in pugno. Ma al rientro in campo grande prova del Bam che approfitta del calo fisico degli ospiti per riportarsi in gara: 34-24 nel terzo quarto e padroni di casa che si riportano a -11. Il Bam prende inerzia e macina gioco, con la Virtus invece con ormai la spia della riserva accesa dopo appena una settimana di preparazione. I padroni di casa si riportano a ridosso dei neroverdi fino al -7, covando l’idea del colpo di coda finale. Negli ultimi minuti l'Antenore - guidata anche da un ottimo Piazza - riesce a reggere l’urto chiudendo sopra di 8 punti. Ora appuntamento al prossimo impegno precampionato Virtus venerdì a Vigonza contro Murano, altra formazione di C Gold.