La Polisportiva Pallalpiede ospite su Rai Tre nel programma di Andrea Vianello, "Rabona"

Saranno ospiti nella seconda serata di Rai 3 i calciatori della Polisportiva Pallalpiede, all’interno di “Rabona”, il programma che prende il nome dall’insolito e geniale colpo che solo pochi e grandissimi e giocatori sanno fare, un colpo effettuato incrociando la gamba con cui si calcia dietro il piede d’appoggio.

Rabona

“Rabona – il colpo a sorpresa”, è il programma settimanale condotto da Andrea Vianello. In diretta dagli Studi Rai di via Teulada, una trasmissione, ci tengono ad evidenziare gli autori “sul” calcio, ma non “di” calcio. Nella puntata di venerdì primo febbraio, ci sarà un collegamento con il carcere Due Palazzi per raccontare l’avventura della Polisportiva Pallalpiede, la squadra dei detenuti che dal 2013 milita nel campionato Figc di Terza Categoria.

Andrea Vianello

“Rabona”, parla dello sport più bello del mondo come un grande racconto popolare e della società, usandolo, però, anche come modo per essere dentro notizie e storie. “Rabona – il colpo a sorpresa” è un programma condotto da Andrea Vianello e con la regia di Luigi Antonini che ha nello staff Giorgio Cappozzo, Giovanni Filippetto, Luca Marcenaro, Fulvio Paglialunga e Antonio Sofi, già autore di Gazebo insieme a Diego Bianchi e Andrea Salerno,

