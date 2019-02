Pallanuoto maschile, serie A2: un'altra ligure per il C.S. Plebiscito che sbarca a Genova

Undicesima giornata di campionato e ultima giornata di andata per la serie A2 maschile. La compagine padovana del C.S. Plebiscito si prepara a sfidare fuori casa l’ennesima squadra ligure.

La parola al tecnico

Una partita importante per i patavini, al momento fermi a dieci punti in decima posizione, a caccia di tre punti importanti per risalire in classifica che permetterebbero il raggiungimento di una zona meno rischiosa e di arrivare a metà campionato con qualche tranquillità in più. «Come ultima partita del girone di andata torniamo in Liguria, da sempre un campo difficile in cui giocare» commenta il tecnico Martinovic «però stiamo cercando pian piano di tornare nella condizione di inizio campionato. Sono convinto che in questo momento l’approccio migliore sia rimanere uniti e concentrati. Io credo molto nella squadra, andiamo a Genova a conquistare ogni centimetro di vasca con l’idea di fare una bella partita e vincere, determinati e agguerriti. Dimentichiamo la prestazione di sabato scorso contro Civitavecchia e andiamo avanti».