Pallanuoto, torna in vasca la Lantech Plebiscito: sfida dal sapore di vendetta contro Cosenza

Prima il campionato, poi la Coppa. Anticipo per la Lantech Plebiscito, che torna nella "vasca amica" alle ore 14.30 (ingresso gratuito) per sfidare Cosenza nel match valevole per l'undicesimo turno della massima serie di pallanuoto. Una partita molto sentita, in quanto la squadra calabrese di coach Capanna, pur occupando uno degli ultimi posti in classifica, ha eliminato nella seconda fase della Coppa Italia le ragazze padovane. Le quali, nel weekend, voleranno a Budapest per affrontare l'Ujpest nella gara di andata dei quarti di finale di EuroLeague.

Le parole di coach Posterivo

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Posterivo nel prepartita: “Dopo più di un mese di inattività da partite ufficiali, torniamo a giocare affrontando 4 giorni molto importanti per noi. Riprendiamo il campionato con una partita che per noi ha un sapore particolare, contro Cosenza, squadra che ad inizio gennaio ci eliminò dalla Coppa Italia togliendoci così la possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Vogliamo tornare in acqua con tanta voglia di dimostrare che abbiamo fatto passi avanti rispetto all’eccessivo altalenare di prestazioni. Stiamo entrando in una fase decisiva della stagione dove non ci sarà più spazio per errori e disattenzioni e dove sarà fondamentale avere sempre un atteggiamento giusto. Viviamo una partita per volta, con la consapevolezza di essere un gruppo in grado di tirare fuori il meglio”.