Pallanuoto, grande sfida in terra ligure: le "Lantech Girls" in acqua a Rapallo per il secondo posto

Sfida al vertice. O quasi: nella dodicesima giornata di campionato di serie A1 femminile la Lantech//Longwave Plebiscito Padova - reduce dal successo contro F&D H2O - sfiderà sabato 9 febbraio e fuori casa il Rapallo Pallanuoto, che in classifica condivide il secondo posto proprio con le patavine (vittoriose per 12-9 all'andata).

«Inizia un ciclo importante»

Queste le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dal tecnico Stefano Posterivo: «Sarà una partita contro una buonissima squadra costruita per giocare per il titolo, ma diventa ancora più importante per la classifica, che sarà decisa dagli scontri diretti tra le prime quattro protagoniste. Da parte nostra ci sono spirito e motivazioni da partita importante e tanta voglia di rimetterci in sesto. Da adesso ad inizio marzo abbiamo un ciclo di cinque partite molto importante tra campionato e Coppa Europea, e dobbiamo essere pronti. Questo è un gruppo solido che gioca molto sulle emozioni e sono convinto che affronterà al meglio questa parte della stagione».