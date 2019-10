Pallanuoto femminile, si parte: prima di campionato contro Rapallo per il Plebiscito Padova

Parte sabato 5 ottobre il campionato di serie A1 femminile per il Plebiscito Padova, che sfiderà alle ore 18.30 in casa la Rapallo Pallanuoto.

A spronare la squadra è Laura Teani, portiere e capitano: «Siamo pronte a cominciare questa nuova stagione, anche se già siamo scese in acqua per la Coppa Italia, che ci ha dato elementi importanti su cui lavorare e migliorare. Quest’anno la fase regolare sarà ancora più importante dell’anno scorso: non possiamo assolutamente permetterci passi falsi perché la posizione finale in classifica sarà fondamentale, quindi affronteremo una partita alla volta dando sempre il massimo. Abbiamo davvero tanta voglia di iniziare e di fare bene, stiamo lavorando duramente ma in un clima sereno, e la cosa che maggiormente apprezzo è che si percepisce da parte di tutte un grande entusiasmo, voglia di fare e una grande unione tra noi. Con Rapallo non sarà per niente una partita facile, ma davanti al nostro pubblico vogliamo dimostrare che noi ci siamo, siamo cariche e che non lasceremo nulla al caso. Ne approfitto per invitare tutti in piscina: il pubblico che ci sostiene è sempre il nostro uomo in più».

Appuntamento dunque alle ore 18.30 nello stadio della pallanuoto di via G.Geremia. Anche quest’anno sarà possibile sottoscrivere la “Tessera del Tifoso”, comprendente gadget e tante promozioni, con cui sarà possibile accedere a tutte le partite del Plebiscito Padova gratuitamente. Ingresso intero 5€, ingresso ridotto 3€, biglietti acquistabili all’ingresso dello stadio della pallanuoto prima della partita.