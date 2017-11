Pallanuoto, Enrico Cobalchin è il nuovo allenatore della Padova Nuoto

Enrico Cobalchin, padovano di 34 anni, è il nuovo allenatore del settore giovanile della Pallanuoto Padova Nuoto: da quest’anno affianca Istvan Moldvai nella preparazione degli atleti. Cobalchin si occuperà delle squadre Under 13, Under 15, Under 17; a Moldvai il compito di allenare l’Under 20 e la prima squadra.

"RIPARTIRE DAL VIVAIO"





La carriera di coach Cobalchin è iniziata molto presto, intorno ai diciott’anni con l’Under 13 del Plebiscito, per poi portarlo anche a coadiuvare l’allenatore nella preparazione della prima squadra, in particolare la serie B maschile (2001) e per cinque anni la serie A1 femminile, mentre era anche responsabile del settore giovanile. In questi ultimi tre anni ha messo la sua esperienza al servizio del Vicenza, soprattutto del settore giovanile e delle serie C e D. “Sono contento di iniziare questa nuova avventura – il suo primo commento – Quando arrivi in una nuova realtà per allenare i giovani, per prima cosa è importante conoscere i ragazzi che ne fanno parte perché la pallanuoto è uno sport semplice solo in apparenza, invece è molto complesso e richiede attenzione a numerosi dettagli e dinamiche. Il mio obiettivo stagionale è far crescere questi giovani e migliorare il risultato della stagione passata, alimentando il vivaio affinché costituisca una base di riferimento solida per la prima squadra. Penso che sia questo l’obiettivo principale per una società di pallanuoto giovane come lo è la Padova Nuoto”.

"FELICE DI QUESTO ACQUISTO"





Aggiunge e sottolinea Guido Taglia, direttore sportivo della pallanuoto Padova Nuoto: “Sono molto contento di questo acquisto, ci voleva per migliorare il nostro progetto della pallanuoto e di meglio non avremmo potuto trovare. Enrico è un professionista con 15 anni di esperienza come allenatore, soprattutto nel settore giovanile: questo è il primo passo per costruire un settore giovanile di livello e che possa fornire atleti alla prima squadra”.