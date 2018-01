Pallanuoto femminile, weekend di sfide ad Atene per la Lantech: inizia il secondo turno di EuroLeague

Lantech all'assalto europeo. Inizia alle 17.30 l'avventura delle tri-campionesse italiane di pallanuoto nel secondo turno di EuroLeague: le ragazze del Plebiscito, giunte ad Atene, oggi se la dovranno vedere con le padrone di casa dell'Olympiacos Pireo.

IMPEGNO OSTICO

Un impegno ostico a cui seguirà il derby tutto italiano con la WaterPolo Messina (già sconfitta 17-5 in campionato) in programma sabato 20 gennaio alle ore 19.30, mentre chiuderà il girone la sfida con le russe della Dynamo Uralochka, che si disputerà domenica 21 gennaio alle ore 11.30. Il coach Stefano Posterivo suona la carica: “Questo girone di Coppa rappresenta sicuramente l’appuntamento più importante fino ad ora; abbiamo passato un periodo negativo, ma come spesso succede, da questi se ne esce rafforzati. Vogliamo arrivare preparati e pronti ad affrontare queste partite, che saranno di sicuro impegnative e insidiose. Siamo abituati ai sorteggi poco favorevoli e alle difficoltà, anzi è proprio in queste situazioni che ci esaltiamo. Questo è un gruppo che, lavorando insieme, è destinato a crescere e anche per tal motivo vogliamo fortemente passare il turno. Saranno tre match molto diversi tra loro e molto stimolanti da affrontare con tanta attenzione, determinazione e concentrazione”.

DOVE VEDERLA

Il match con l'Olympiakos Pireo verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube “Osfp Tv”, raggiungibile a questo link.