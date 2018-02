Pallanuoto, pareggio d'oro per la Lantech Plebiscito in EuroLeague: termina 7-7 con l'Ujpest

Ora tutto dipende dal ritorno. Ma il primo atto è già da applausi: ancora una grande partita della Lantech Plebiscito, che nell'andata dei quarti di finale di EuroLeage di pallanuoto femminile impatta 7-7 in quel di Budapest contro l'Ujpest. Un pareggio grazie al quale la squadra di Stefano Posterivo potrà giocare gara 2 a Padova (in programma sabato 17 marzo alle ore 19.00)con maggiori chances di potercela fare.

Poker servito di Alessia Millo

Tutte sopra la sufficienza le biancorosse, con un 9 in pagella per Alessia Millo: quattro gol portano difatti la sua firma, compreso quello del definitivo 7-7. Plebiscito quasi sempre costretto ad inseguire: unico vantaggio il 2-3 realizzato proprio da Millo nel secondo tempo. L'Ujpest riesce ad ottenere un doppio vantaggio con Sevenich (6-4) nella terza frazione, ma Barzon dimezza le distanze in chiusura di frazione (6-5). In apertura di quarto parziale gli arbitri fanno un gran regalo all'Upest: trasformano in superiorità un rigore nettissimo a favore del Plebiscito. Dal possibile 6-6 si passa sul 7-5, ma la squadra di Posterivo non si arrende e ottiene il meritatissimo pareggio con due conclusioni di Alessia Millo (la seconda aiutata da una deviazione) con l'uomo in più.