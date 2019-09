Pallanuoto, Coppa Italia: seconda giornata a punteggio pieno per il Plebiscito Padova

Seconda giornata di fase preliminare di Coppa Italia con il Girone A di scena nello Stadio della Pallanuoto di via G.Geremia, e le padrone di casa non perdonano superando nel primo pomeriggio il CSS Verona per 13 a 2 (poker di Millo, tripletta per Queirolo e Cocchiere, doppietta di Dario e un gol per Casson) e in serata l’insidioso NC Milano con un netto 19 a 6 (5 gol per Millo, tripletta per Centanni e Cocchiere, doppietta di Dario e Gottardo, un gol a testa per le gemelle Savioli, Meggiato e Queirolo).

Soddisfazione

«Sono molto soddisfatto di questa partita, perché a prescindere del risultato vedo in acqua un’intensità, un’idea e un livello di gioco che mi soddisfa, che stiamo sicuramente ritrovando. Mi piace l’applicazione su certe azioni, abbiamo un giusto atteggiamento come ho detto anche ieri - commenta il tecnico Stefano Posterivo - vero che in questo periodo è facile dilatare i risultati, perché c’è comunque una componente fisica che inficia il gioco, e alcuni risultati potrebbero essere anche non veritieri, ma ripeto: quello che stiamo facendo mi sta piacendo molto».

I tabellini della seconda giornata

CSS Verona-Plebiscito PD 2-13

CSS Verona: Nigro, Bartolini, Peroni, Castagnini, Borg, Alogbo 1, Braga, Perna, Sbruzzi, Prandini, Esposito, Carotenuto 1, Gabusi. All. Zaccaria.

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli, I. Savioli, Gottardo 1, Queirolo 3 (1 rig.), Casson, A. Millo 4 (1 rig.), Dario 2, A. Cocchiere 3, Cardillo, Meggiato, Centanni, Giacon. All. Posterivo.

Arbitri: Piano e Pinato

Note: parziali 1-3, 0-3, 1-2, 0-5. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Verona 0/6 + 3 rigori (3 falliti) e Plebiscito 3/7 + 2 rigori.

Plebiscito PD-NC Milano 19-6

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli 1, I. Savioli 1, Gottardo 2, Queirolo 1, Casson, A. Millo 4, Dario 2, A. Cocchiere 3, Ranalli, Meggiato 1, Centanni 4, Giacon. All. Posterivo.

Kally NC Milano: Imperatrice, Apilongo 2, Crudele, Mandic, A. Repetto 1, L. Repetto, Carrega, Bianconi 2 (1 rig.), Gragnolati 1, Vukovic, Zandali, De Vincentiis, Tamborrino. All. Binchi.

Arbitri: Ferrari e Pinato

Note: parziali 6-1, 4-3, 5-0, 4-2. Uscita per limite di falli Meggiato (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 7/10 + un rigore fallito e Milano 2/8 + un rigore.