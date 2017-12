Pallanuoto femminile, brilla la Lantech Plebiscito in Euro League: prime del girone

Tre bellissime partite, giocate con molta autorevolezza, con testa, con concentrazione e con tante tante energie fisiche. Venerdì l’esordio vittorioso contro le olandesi del Leiden per 14-5, sabato la vittoria con le magiare del Vasutas di Budapest, alla fine di una lotta giocatasi colpo su colpo contrastando la forza fisica e la stazza delle atlete ungheresi (10-9 per Padova). Domenica poi il capolavoro contro l’Orizzonte Catania di Martina Miceli (risultato finale 10-7): una partita dal doppio valore, e per arrivare al primo posto nel girone ed esser dunque testa di serie al prossimo sorteggio europeo e per cancellare il brutto ricordo di mercoledì scorso in Sicilia.

COMPLIMENTI DAL CT CONTI.

Una partita che stava prendendo una brutta piega per colpa di un arbitraggio abbastanza discutibile che ha arrecato danni ad entrambe le formazioni, che ha innervosito la gara e che soprattutto ha lasciato le Lantech girls orfane del tecnico Posterivo dopo pochissimi minuti dall’inizio del match; una partita in cui la classe, ma soprattutto la mentalità vincente ed il forte affiatamento del gruppo son finalmente tornati vivi, tanto da ricevere i complimenti anche da parte di Fabio Conti, ct della nazionale Italiana, in tribuna ad osservare alcune le partite.

IL TECNICO.

“Ho visto tre bellissime partite in questa tre giorni di Euro League – attacca il DS Filippo Barzon – finalmente è arrivata quell’inversione di tendenza che aveva chiesto il nostro coach, finalmente il gruppo è tornato consapevole dei propri mezzi e capacità, finalmente ho visto le mie ragazze unite e decise a far loro la vittoria finale; voglio ringraziarle una ad una perché ci hanno veramente regalato tantissime emozioni in questo finesettimana e mi aspetto che da qui vogliano ripartire per tornare ad esser grandi in Italia e non solo”. Prossimo impegno della Lantech, sabato prossimo 9 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 15 per la partita contro NC Milano, presso lo Stadio della Pallanuoto del CS Plebiscito.