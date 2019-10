Pallanuoto, inizia l'EuroLeague per la Plebiscito Padova: girone di fuoco a Berlino

Inizierà giovedì 31 ottobre la prima fase di EuroLeague 2019-2020, con le ragazze del Plebiscito Padova impegnate a Berlino nella prima fase di qualificazione: presenti le ungheresi del BVSC Zuglo, le spagnole del CE Mediterrani, le slovacche del SK Olympia Kosice e le padrone di casa dello Spandau 04 Berlin.

Il girone

Un girone non semplice, che vedrà il setterosa patavino guidato dal tecnico Posterivo esordire ufficialmente venerdì 1 novembre alle ore 20.30 contro le spagnole del CE Mediterrani (Barcellona), per poi proseguire sabato 2 novembre con doppia partita (ore 10 contro BVSC Zuglo e ore 18 contro Spandau 04 Berlin), e concludersi domenica 3 novembre alle ore 10 con la sfida all’Olympia Kosice. Saranno determinanti proprio le prime due partite, contro le ungheresi e le spagnole, vere pretendenti alla prime posizioni in girone e quindi alla qualificazione alla fase successiva (cui parteciperanno la prima e seconda classificata del girone). Spiega il tecnico Stefano Posterivo: «Ci stiamo preparando bene, da tanto tempo stiamo lavorando in vista di questi dieci giorni molto impegnativi per noi. A Berlino abbiamo un bel girone, siamo consapevoli della nostra forza e partiamo con l’intento di fare il meglio possibile». Conferma il centroboa Agnese Cocchiere: «Stefano ci sta massacrando, proprio per arrivare pronte a questa battaglia e puntiamo ad arrivare in alto». E la seguono a ruota le sue compagne Martina Savioli, Kiara Ranalli, Elisa Queirolo, Martina Gottardo e Laura Teani: «Non vediamo l’ora di partire e fare bene, siamo determinate e vogliamo solo vincere».